Удар КАБом по багатоповерхівці в Харкові: є загибла і багато поранених

У Харкові рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої мешканки багатоповерхівки, куди російські війська поцілили КАБом.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"З під завалів у будинку, по якому сьогодні ворог вдарив КАБом, рятувальники витягли тіло жінки похилого віку. Тож маємо одну загиблу людину та 42 поранених", - повідомив мер.

За його словами, пожежу на місці "прильоту" вже загасили. На місці удару працюють усі відповідні служби та волонтери.

Зауважимо, в Офісі генпрокурора повідомляли, що, за попередніми даними, удар по Харкову був завданий з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка Бєлгородської області РФ.

Як повідомлялося, вдень 15 вересня у Харкові пролунали потужні вибухи. Стало відомо, що росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харкові. Загалом РФ скинула на місто щонайменше шість КАБів.

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