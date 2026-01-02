Удар КАБом по "Фельдман Екопарку": завали досі розбирають, під ними можуть залишатися тварини

Наслідки удару по «Фельдман Екопарку» / © Суспільне

У «Фельдман Екопарку» на Харківщині досі розбирають завали, під ними можуть залишатися тварини.

1 січня РФ вдарила керованою авіабомбою по «Фельдман Екопарку». Є загиблі тварини, кількість яких ще уточнюють. Про це в ефірі День.LIVE розповіла речниця екопарку Олена Клименко.

«Парк пошкоджений був на 90%. Тут не було жодного вцілілого вольєра, і це приміщення, де перебували птахи, це фактично відновлене, відбудоване з нуля. І зараз його знову-таки зруйнували. Те, що ми з такою силою, з таким бажанням, з тією вірою у краще відновлювали, знову зазнало руйнувань», — розповіла Клименко.

Речниця поділилась, що після удару люди самі почали телефонувати та приїжджати допомагати.

Волонтери й мешканці Харкова зранку долучилися до розбору завалів та підтримки парку.

Нагадаємо, у перший день 2026 року російська армія атакувала «Фельдман-Екопарк» під Харковом.