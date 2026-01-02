ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Удар КАБом по "Фельдман Екопарку": завали досі розбирають, під ними можуть залишатися тварини

Парк пошкоджений на 90%, тут немає жодного вцілілого вольєра.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки удару по «Фельдман Екопарку»

Наслідки удару по «Фельдман Екопарку» / © Суспільне

У «Фельдман Екопарку» на Харківщині досі розбирають завали, під ними можуть залишатися тварини.

1 січня РФ вдарила керованою авіабомбою по «Фельдман Екопарку». Є загиблі тварини, кількість яких ще уточнюють. Про це в ефірі День.LIVE розповіла речниця екопарку Олена Клименко.

«Парк пошкоджений був на 90%. Тут не було жодного вцілілого вольєра, і це приміщення, де перебували птахи, це фактично відновлене, відбудоване з нуля. І зараз його знову-таки зруйнували. Те, що ми з такою силою, з таким бажанням, з тією вірою у краще відновлювали, знову зазнало руйнувань», — розповіла Клименко.

Речниця поділилась, що після удару люди самі почали телефонувати та приїжджати допомагати.

Волонтери й мешканці Харкова зранку долучилися до розбору завалів та підтримки парку.

Нагадаємо, у перший день 2026 року російська армія атакувала «Фельдман-Екопарк» під Харковом.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie