Удар копа в обличчя ліктем вартував закарпатцю року свободи

Винуватець завдав удар із ліктя, коли був п'яним.

Закарпатець проведе за ґратами рік і три місяці за те, що побив копа, який приїхав за викликом, що його заспокоїти.

Про вирок Хустського районного суду мешканцю Міжгір’я інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Зазначається, що ще влітку в одного з магазинів у Міжгір’ї чоловік завдав патрульному поліцейському удар ліктем в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

"Правоохоронці приїхали на виклик продавчині, що скаржилася на хуліганські дії обвинуваченого. Останній у стані сп’яніння поводився неадекватно, на законні вимоги поліції не реагував, натомість лаявся і чіплявся до присутніх", - зазначили у відомстві.

Взявши до уваги усі обставини, суд обрав засудженому покарання у виді обмеження волі. "Після вступу вироку в законну силу чоловіка направлять до виправного центру", - зазначили в прокуратурі.

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