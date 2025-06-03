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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар "Кинджалом" по Миколаївщині: стало відомо, що саме атакував ворог

Миколаївщина вперше зазнала удару «Кинджалом» під час повномасштабного вторгнення, проте ракета влучила в землю.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський літак-носій ракет «Кинджал»

Російський літак-носій ракет «Кинджал»

Під час російської атаки ракетою «Кинджал» по Миколаївській області 3 червня ворог цілив по портовій інфраструктурі, яка наразі не працює.

Про це начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив у ефірі «Новини.LIVE».

«Вперше під час повномасштабного вторгнення росіяни атакували Миколаївщину ракетою „Кинджал“. Вони цілили по портовій інфраструктурі у передмісті Миколаєва, але ракета потрапила у землю«, — розповів очільник ОВА.

Він додав, що наразі незрозуміло, чому окупанти атакували портову інфраструктуру, яка вже три роки не працює, і на якій немає людей.

Кім нагадав, що до закінчення бойових дій миколаївські порти не працюватимуть, адже вихід з них пролягає повз захоплену ворогом Кінбурнську косу, звідки російська армія обстрілює цивільні судна.

Нагадаємо, вранці 3 червня Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт російського винищувача МіГ-31К-носія ракет «Кинджал». Під час тривоги у Миколаєві пролунав вибух.

Пізніше Кім підтвердив інформацію від телеграм-каналів про те, що вибух у Миколаєві прогримів через атаку «Кинджалом». Голова ОВА зазначив, що «все норм».

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