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Удар морським дроном по танкеру SIG – у Мережі показали момент атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1707
Час на прочитання
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Удар морським дроном по танкеру SIG – у Мережі показали момент атаки

Пошкоджений танкер SIG.

Відео з дроном, який атакував російський танкер SIG.

У ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки внаслідок атаки морськими дронами було пошкоджено російський танкер SIG. Судно отримало пробоїну.  

У Мережі з'явилися перші кадри удару дроном по кораблю.

Так, на відео видно, як морський дрон курсує у напрямку танкера SIG і за лічені хвилини врізається у судно та пробиває його, після чого відео обривається. 

У ніч атаки танкер стояв на якірній стоянці за 50 кілометрів від Керченської протоки. 

Момент удару дроном по російському танкеру SIG

Момент удару дроном по російському танкеру SIG

Атака танкера SIG: що відомо

Близько півночі у ніч проти 5 серпня 2023 року у районі Кримського мосту пролунали звуки вибухів.

Згодом у Мережі повідомили про пошкодження танкера SIG. Два російські буксири прибули до району Чорного моря, де перебувало судно.

ЗМІ опублікували запис, де члени екіпажу говорили, що вибух припав на машинне відділення танкера, воно затоплене.

На борту танкера, який отримав пошкодження в Керченській протоці, перебуває 11 людей.

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Дата публікації
Перегляди
1707
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