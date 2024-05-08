Удар окупантів по Харкову: збільшилася кількість постраждалих (фото)

Від російської агресії продовжують страждати цивільні, зокрема – діти.
Кількість потерпілих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 7. Серед них – 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
За даними відомства, до медзакладу госпіталізовані:
- двоє хлопців – у важкому стані;
- один хлопець та дівчинка – у середньому;
- 55-річний цивільний чоловік – із травмами середнього ступеня.
Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані. Їм надана допомога на місці.
Нагадаємо, окупанти вдарили по житловому району Харкова. Постраждало щонайменше п'ятеро людей.
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