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Удар окупантів по Харкову: збільшилася кількість постраждалих (фото)

Удар окупантів по Харкову: збільшилася кількість постраждалих (фото)

Наслідки удару по Харкову 8 травня

Від російської агресії продовжують страждати цивільні, зокрема – діти.

Кількість потерпілих внаслідок обстрілу Харкова зросла до 7. Серед них – 8-річна дівчинка та троє юнаків 14, 14 та 15 років.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Наслідки удару по Харкову 8 травня / ©
Наслідки удару по Харкову 8 травня

За даними відомства, до медзакладу госпіталізовані:

  • двоє хлопців – у важкому стані;
  • один хлопець та дівчинка – у середньому;
  • 55-річний цивільний чоловік – із травмами середнього ступеня.
Наслідки удару по Харкову 8 травня / © Харківська ОВА
Наслідки удару по Харкову 8 травня / Фото: Харківська ОВА

Дві жінки 80 та 32 років у легкому стані. Їм надана допомога на місці.

Наслідки удару по Харкову 8 травня / ©
Наслідки удару по Харкову 8 травня

Нагадаємо, окупанти вдарили по житловому району Харкова. Постраждало щонайменше п'ятеро людей.

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