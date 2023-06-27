Удар окупантів по Краматорську та наступ ЗСУ на всіх напрямках: головне зі звернення Зеленського

За словами президента, на всіх напрямках, де ЗСУ ведуть наступальні дії, є "рух уперед".

Президент Володимир Зеленський увечері 27 червня традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Злочинні обстріли Кременчука і Краматорська

Президент зауважив, що рівно на роковини удару російських окупантів по Кременчуку, коли внаслідок атаки по торгівельному центру загинули 22 людини, росіяни знову спрямували ракети по Кременчуцькому району.

Також сьогодні загарбники знову жорстоко обстріляли Краматорськ з систем С-300.

"Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів", – повідомив він.

Зеленський наголосив, що кожен такий прояв терору доводить всьому світові, що Росія заслуговує лише на одне – поразку й трибунал, справедливі та законні суди проти всіх убивць і терористів.

Допомога США

Зеленський нагадав, що США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів. Українські захисники отримають бронетехніку та боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів" та "Хаймарсів".

Фронт

Зеленський відзначив 3-тю окрему штурмову бригаду, 28-му окрему механізовану бригаду, 54-ту окрему механізовану бригаду та 57-му окрему мотопіхотну бригаду.

"Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Дякую, воїни! Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний!", – підсумував він.