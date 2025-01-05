Удар окупантів по Семенівці на Чернігівщині: що відомо про наслідки

Внаслідок удару окупантів по Семенівці на Чернігівщині є 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Пошкодження значні – адмінбудівлі, місцева лікарня (вчергове!), два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних, обʼєкти інфраструктури", – повідомили в ОВА.

На місці працювали всі відповідні служби. Сьогодні проводяться роботи з консервації пошкоджень там, де руйнування не критичні. В першу чергу – житло.

"Із Семенівки вночі евакуювали 24-х пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів", – завершили у відомстві.

Нагадаємо, увечері в суботу, 4 січня, російська терористична армія завдала авіаудару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області. На житловий масив у центрі міста ворог скинув 4 КАБи.

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