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Удар окупантів по шахтах у Торецьку: подробиці про постраждалих (відео)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Удар окупантів по шахтах у Торецьку: подробиці про постраждалих (відео)

Рятувальники надають допомогу після удару по Торецьку / Фото: скриншот з відео

Тіла поранених діставали з-під завалів рятувальники ДСНС.

У четвер, 21 грудня, внаслідок бомбового удару російських окупантів по шахтах Торецька у Донецькій області поранено 6 людей та 3 людини загинули. 

Пресслужба МВС опублікувала кадри надання допомоги людям після цієї російської атаки по цивільному об’єкту. 

Як видно на опублікованих кадрах, рятувальники ДСНС витягали з-під завалів тіла поранених. До лікарень постраждалих транспортували спецавтомобілі швидкої допомоги.   

Раніше повідомлялося, що на момент удару під землею перебували 32 гірники. 

Після удару окупантів по шахтах у Торецьку на допомогу прийшли рятувальники

Після удару окупантів по шахтах у Торецьку на допомогу прийшли рятувальники

Нагадаємо, вранці 21 грудня російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування.

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Дата публікації
Перегляди
217
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