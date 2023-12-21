Удар окупантів по шахтах у Торецьку: подробиці про постраждалих (відео)

У четвер, 21 грудня, внаслідок бомбового удару російських окупантів по шахтах Торецька у Донецькій області поранено 6 людей та 3 людини загинули.

Пресслужба МВС опублікувала кадри надання допомоги людям після цієї російської атаки по цивільному об’єкту.

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Як видно на опублікованих кадрах, рятувальники ДСНС витягали з-під завалів тіла поранених. До лікарень постраждалих транспортували спецавтомобілі швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що на момент удару під землею перебували 32 гірники.

Після удару окупантів по шахтах у Торецьку на допомогу прийшли рятувальники

Нагадаємо, вранці 21 грудня російські війська обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки є загиблі та руйнування.

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