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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1074
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Удар «Орешніком»: чому Путіна знову «накрило» і що насправді стоїть за новою загрозою

Українські військові попереджають про загрозу нового масованого удару, зокрема із застосуванням «Орешніка».

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака Орешніком.

Атака Орешніком. / © ТСН.ua

Військові країни-агресорки Російської Федерації можуть запустити балістичну ракету середньої дальності «Орешнік» по Україні протягом наступних 24-48 годин. Ймовірно, це є частиною схеми ескалації Кремля.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадують попередження Повітряних сили ЗСУ, що існує «висока ймовірність» запуску ракети з полігону Капустин Яр в Астраханській області. Окрім того, медіа з посилання на джерело в українському уряді повідомило, що Сполучені Штати Америки попередили Київ про загрозу удару «Орешніком».

В ISW акцентують на тому, що Кремль цю балістичну ракету по Україні щонайменше тричі за всю історію експлуатації ракети, два з яких були 2026-го.

Кремль особливо посилив свою кампанію далекого удару по Україні після того, як власна кампанія викрила нездатність «фюрера» Росії Володимира Путіна надійно захистити свою столицю Москву, Санкт-Петербург та інші російські міста від українських ударів. Що більше — це підкреслюється ще й тим, як диктатор був змушений просити у президента Володимира Зеленського дозволу провести святкування Дня Побєди на Красній площі.

«Можливе рішення Кремля запустити ще один „Орешнік“ по Україні було б частиною цієї схеми ескалації та, ймовірно, спробою продемонструвати свою силу після свята Дня Росії 12 червня», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

РФ може запустити «Орешнік» — що відомо

Вдень 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням та заявили, що РФ може запустити «Орешнік». За даними військових, така ймовірність існує щонайменше протягом доби.

У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

За даними ТСН, Україні надійшла інформація від партнерів і розвідки про загрозу удару ракетою «Орешнік». Втім, інформації про те, коли саме може бути атака, наразі немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1074
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