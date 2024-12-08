Удар “Орешніком” по Києву або заходу країни: експерт назвав можливі дати російської атаки

У Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн.

Росія готується до демонстраційного удару стратегічною зброєю по заходу України або спробує атакувати Київ у проміжку між 10 та 19 грудня.

Про це заявив експерт міжнародних відносин Валерій Чалий в ефірі телеканалу NTA.

За його словами, 23 листопада росіяни уже намагалися запустити другу балістичну ракету, яку Путін називає “Орешніком”, для удару по українській столиці, але запуск був невдалим.

Водночас він зазначив, що ймовірнішими цілями для завдання удару можуть бути західні регіони України, оскільки в Кремлі прагнуть продемонструвати далекобійність своєї зброї, яка може досягати європейських країн.

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“Тепер [ціллю для удару] знову може бути Київ, але швидше - місцевість між Львовом і Ужгородом, Карпати”, - припустив Чалий.

При цьому він зауважив, що “не знімається з порядку денного демонстрація випробування тактичного ядерного боєзаряду”.

“Це не нагнітання якоїсь ситуації, не підігрування Москві. Це реалії, щоб продемонструвати Дональду Трампу і Америці, а насамперед Європі, свої позиції”, - сказав експерт.

Нагадаємо, 22 листопада армія РФ атакувала місто Дніпро новою балістичною ракетою.

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