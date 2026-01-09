Удар "Орешніком" по Львівщині: експерт пояснив, на що розраховує Путін

РФ тероризує українців / © Getty Images

Використання російською армією ракети «Орешнік» є насамперед інструментом психологічного впливу, спрямованим на залякування населення та посилення інформаційного тиску на міжнародну спільноту.

Про це у ефірі Еспресо під час проєкту «Український фокус. Ранок» на Slawa.TV та Еспресо розповів військовий експерт Іван Тимочко.

Тимочко підкреслив, що для ворога «Орешник» важливий саме як фактор психологічного впливу. Кремль розраховує, що демонстрація таких ракет підвищить страх і невпевненість у Європі та Україні.

«Удар по Львівщині — це радше психологічний сигнал, ніж стратегічна військова дія. Після цього Росія почне масовану інформаційну кампанію, щоб залякати європейських партнерів, особливо на тлі обговорень щодо розміщення європейських військ в Україні після можливих мирних угод», — сказав експерт.

Він також зазначив, що такі дії Кремля — це спроба послати чіткий сигнал Європі про готовність Росії реагувати на потенційні військові кроки на території України. Тобто головна мета запуску ракети «Орешнік» полягає не в конкретному руйнуванні об’єктів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні росіяни застосували ракету «Орешнік». Зокрема, Повітряні сили заявили про удар Росією по Львову балістичною ракетою дального радіусу дії з полігону «Капустин Яр».

Росія визнала застосування «Орешніка» і пояснила це нібито відповіддю «на атаку України на резиденцію Путіна на Валдаї», якої насправді не було.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав про те, що такий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО — це серйозна загроза безпеці на європейському континенті та випробування для трансатлантичної спільноти.