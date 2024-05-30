Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: у прокуратурі відповіли, чи дійсно справа "розвалилася"

В Офісі генпрокурора розповіли деталі справи щодо удару по 128 бригаді на Запоріжжі.

Інформація у Мережі, що кримінальна справа за фактом загибелі бійців 128 бригади під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі "розвалилася в суді", не відповідає дійсності.

Про це пише Офіс генерального прокурора.

За словами правоохоронців, кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби досі розслідується слідчими ДБР. На даний час триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.

"Стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол ч. 2 ст. 172-16 Кодексу про адміністративні правопорушення України щодо невчасного повідомлення про подію", – йдеться в повідомленні.

Суд закрив провадження в адміністративній справі у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини", – запевнили в Офісі генпрокурора.

Раніше видання "Главком" писало, що жодній людині, яка може бути причетною до загибелі військовослужбовців 128 бригади під час нагородження, досі не вручили підозру.

"У підсумку ця справа розвалилася в суді, оскільки прокуратура не зібрала достатньо доказів – не відібрала пояснень у (командира 128 окремої гірсько-штурмової бригади – Ред.) полковника Лисюка, не вказала свідків", – зазначали у виданні.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Росія завдала ракетного удару по воїнах закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у прифронтовому селі в Запорізькій області.

Захисників зібрали і пошикували разом на нагородження до Дня артилерії, а у той час ворог саме завдав удару. Командир, який наказав вишикуватися, сам не прийшов.

У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили що загинуло 19 бійців.

За інформацієї голови Комишуваської громади поранення дістали й 9 місцевих жителів.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що про трагічний інцидент вже відомо похвилинно.

За інформацією СБУ, трагедія сталася, бо на один із пристроїв який зламали російські хакери, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета.

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