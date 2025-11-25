ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
978
1 хв

Удар по 22-поверхівці у Києві: який вигляд має розтрощений будинок

На щастя, постраждалих через удар по 22-поверховому будинку у Києві не зафіксовано.

Катерина Сердюк
Обстріл 22-поверхівки у Києві

У Києві стався «приліт» у 22-поверхівку, яка розташована у Печерському районі столиці. Будівля серйозно понівечена.

Кадри наслідків показали кореспонденти ТСН.

Як відомо, наслідок атаки сталась пожежа на 4 та 5 поверхах будинку. Суттєво пошкоджений фасад, багатьох вікон просто немає.

«Попри такий масштабний приліт по будинку майже у середмісті столиці, обійшлося без поранених. Всі вчасно спустилися до укриття», — зазначила журналістка Юлія Кірієнко.

Фото зсередини 22-поверхівки

Як ми писали, 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Загинуло шестеро людей. Ще 13 осіб — травмовано.

Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Зокрема, є влучання у 22-поверхівку. Як повідомили у ДСНС:

  • Святошинський район — внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.

  • Печерський та Дніпровський район — триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.

Кадри наслідків обстрілу Києва та Київської області — у матеріалі далі.

978
