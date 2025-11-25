- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 978
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар по 22-поверхівці у Києві: який вигляд має розтрощений будинок
На щастя, постраждалих через удар по 22-поверховому будинку у Києві не зафіксовано.
У Києві стався «приліт» у 22-поверхівку, яка розташована у Печерському районі столиці. Будівля серйозно понівечена.
Кадри наслідків показали кореспонденти ТСН.
Як відомо, наслідок атаки сталась пожежа на 4 та 5 поверхах будинку. Суттєво пошкоджений фасад, багатьох вікон просто немає.
«Попри такий масштабний приліт по будинку майже у середмісті столиці, обійшлося без поранених. Всі вчасно спустилися до укриття», — зазначила журналістка Юлія Кірієнко.
Фото зсередини 22-поверхівки
Як ми писали, 25 листопада російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Загинуло шестеро людей. Ще 13 осіб — травмовано.
Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах. Там пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Зокрема, є влучання у 22-поверхівку. Як повідомили у ДСНС:
Святошинський район — внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано.
Печерський та Дніпровський район — триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі.
Кадри наслідків обстрілу Києва та Київської області — у матеріалі далі.