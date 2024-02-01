Удар по аеродрому "Бельбек" у Криму: ракета влучила у важливий військовий об'єкт РФ - росЗМІ

Під час атаки на військовий аеродром "Бельбек" у Севастополі ракета потрапила до пункту зв'язку окупантів.

Про це пише російський телеграм-канал Astra із посиланням на свої джерела.

"В результаті вчорашньої (31 січня - ред.) атаки на Севастополь невстановлена ракета потрапила по військовому аеродрому "Бельбек". Атакований був пункт зв'язку в/ч 80159, який, згідно з відкритими даними, відноситься до військового аеродрому "Бельбек". Пункт зв'язку спалахнув, площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих, стверджують росЗМІ, нібито немає.

Нагадаємо, у середу, 31 січня, в районі тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи. За даними Інституту вивчення війни, українські війська завдали ударів по російських об’єктах в районі аеродрому "Бельбек".

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