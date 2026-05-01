Удар по аеродрому з літаками Су-34: чому російська ППО не врятувала елітні винищувачі

Літак РФ / © Creative Commons

Удар по аеродрому «Шагол» у Челябінську показав, що українські дрони можуть долати потужну ППО навіть за 1700 км від кордону. Те, що вдалося уразити одразу чотири елітні літаки (Су-57 та Су-34), свідчить про значне зростання майстерності наших операторів та якості розвідки.

Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан для Київ24.

За словами експерта, успішна атака на такій відстані підтверджує, що російський тил перестав бути безпечною зоною для росіян. Навіть аеродроми, які прикриті потужними системами протиповітряної оборони, тепер є вразливими для українських засобів ураження.

«Те, що вдалося пробитися через цю систему і завдати ураження не одному літаку, а одразу чотирьом бортам, свідчить про масовану атаку, якість нашої розвідки та високу майстерність операторів, які змогли подолати такі відстані та загородження», — повідомив Кузан.

Експерт окремо відзначив цінність уражених цілей. Винищувачі Су-57 та винищувачі-бомбардувальники Су-34 є найновішими та найдорожчими одиницями в арсеналі російської авіації.

Ураження літаків в Челябінську — що відомо

Раніше в Генштабі повідомили про ураження кількох російських винищувачів Су-57 та Су-34. Літаки окупаційної армії було уражено на аеродромі «Шагол» у Челябінській області. Він розташований на відстані близько 1700 км від державного кордону України.

Згодом з’явилося ексклюзивне відео цієї операції. Варто зауважити, ураження літаків таких типів має критичне значення для обороноздатності РФ. Су-34 є основною платформою ворога для скидання керованих авіабомб (КАБ) і ракет, а його вартість оцінюється у $35–50 мільйонів. Своєю чергою Су-57 є найсучаснішим російським винищувачем вартістю понад $100 мільйонів.

