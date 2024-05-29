Удар по аеродрому Луганського авіаучилища: показали супутникові знімки, що свідчать про наслідки атаки

Супутниковий знімок за 28 травня показує сліди великої пожежі, яка спалахнула на північ від злітно-посадкової смуги. На знімку цього місця, зробленому 10 травня, можна побачити частини радіолокаційного комплексу "Небо-М", призначеного для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах.

Про це пише "Радіо Свобода".

Наслідки удару по аеродрому Луганського авіаучилища

"Місцева влада стверджувала, що спалах стався "в районі інфраструктурних об'єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів", – йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по аеродрому Луганського авіаучилища

Нагадаємо, ввечері 27 травня у тимчасово окупованому Луганську "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

Читайте також: