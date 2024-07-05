Удар по аеродрому у Миргороді: експерт розповів, що РФ могла вразити на летовищі

Наразі є питання щодо того, що ж саме могли вразити російські ракети під час удару по аеродрому Миргород у Полтавській області.

Про це в інтерв'ю "Радіо NV" повідомив експерт із авіації Анатолій Храпчинський.

"Це може бути або макет, або літаки, що не діють і які стояли довгий час або передислокували саме для таких рішень, щоб ворог міг цілити по макетах або уявних бойових цілях", - висловися експерт

Він закликає "не слухати російського пропаганду, яка буде зараз на радощах розповідати, що вони "знищили 18 винищувачів" - чи то вже F-16, чи то F-35".

Водночас Храпчинський. зауважив, що Росія щомісяця б'є по українських аеродромах, по інфраструктурних об'єктах, які долучені до авіації України, а "ми умудряємося" не втрачати велику кількість авіацій.

"На відміну від Росії. Давайте повернемось, наприклад, до статистики: за цей рік Росія втратила понад 30 літаків. Як бачимо, втрат у ворога набагато більше і ми набагато краще захищаємо наші аеродроми", - зауважив він.

Як повідомлялося, 1 липня Росія завдала ракетного удару по аеродрому в Миргороді. За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27, які начебто стояли "просто неба".

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