Удар по автобусу на Сумщині: що відомо про загиблих та куди вони їхали

РФ атакувала цивільний автобус на Сумщині

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Автобус, який сьогодні атакував російський дрон на Сумщині, неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, але останній рейс став трагічним.

Деталі про загиблих пасажирів розповів голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, загиблі внаслідок атаки росіян на автобус у Іволжанському — мешканки Юнаківської громади. Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства у прикордонній громаді.

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Крім трьох загиблих, унаслідок ворожої атаки поранено 19 людей. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані — зараз її оперують. Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів.

Голова ОВА уточнив, що цей автобус неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, але сьогоднішній рейс став трагічним.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.

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