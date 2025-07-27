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Удар по автобусу з цивільними на Сумщині: скільки загиблих і поранених
Росіяни вдарил по автобусу з цивільними у Сумському районі, внаслідок чого як мінімум троє людей загинули.
Внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині троє людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
«Близько 16:30 росіяни з безпілотника атакували автобус із мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади», — розповів він.
За попередніми даними ОВА, загинули троє людей. Ще пʼятеро — поранені. Їм надається медична допомога.
Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються.
Водночас, Сумська обласна прокуратура пише, що близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.