Удар по автобусу з цивільними на Сумщині: скільки загиблих і поранених

Автобус, який атакували росіяни / © Сумська обласна прокуратура

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Внаслідок російського удару по цивільному автобусу на Сумщині троє людей загинули і ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

«Близько 16:30 росіяни з безпілотника атакували автобус із мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади», — розповів він.

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За попередніми даними ОВА, загинули троє людей. Ще пʼятеро — поранені. Їм надається медична допомога.

Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються.

Водночас, Сумська обласна прокуратура пише, що близько 20 пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

© Сумська обласна прокуратура

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.

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