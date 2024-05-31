Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість жертв зросла (фото)

Під завалами житлового будинку, ймовірно, перебуває ще 4 особи.

Під завалами частково зруйнованого п’ятиповерхового будинку в Новобаварському районі Харкова, в який влучила російська ракета, знайшли тіло ще одного загиблого.

Про це повідомив голова міста Харкова Ігор Терехов.

“Загалом, тих, хто втратив життя внаслідок тероризму росіян цієї ночі, - пʼятеро”, - написав він.

Цю інформацію підтвердили також в ДСНС, опублікувавши фото з місця трагедії.

Під завалами багатоповерхівки у Харкові знайшли тіло ще одного загиблого / Фото: ДСНС

“За уточненими даними у житловому будинку загинуло 5 осіб, 24 постраждало. Під завалами, ймовірно, перебуває 4 особи”, - повідомили рятувальники.

Пошуково-рятувальна операція на місці воєнного злочину російської армії все ще триває.

Рятувальні роботи на місці ракетного удару по Харкову 31 травня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня росіяни вдарили ракетою С-300 по житловій забудові Харкова, внаслідок чого було пошкоджено п'ятиповерхівку.

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