Удар по багатоповерхівці у Харкові: Зеленський зробив заяву та опублікував відео

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Харкову, де керована авіабомба влучила у багатоповерхівку.

У своєму Telegram-каналі він опублікував відео з місця удару, зняте із сусіднього будинку.

На опублікованих кадрах видно полум’я в квартирах, дим над будівлею та палаючі автівки у дворі.

Зеленський опублікував відео з місця удару по багатоповерхівці у Харкові

Президент України повідомив, що всі необхідні служби задіяні в рятувальній операції, та подякував тим, хто допомагає порятунку життів.

Зеленський також закликав партнерів дозволити удари по російських аеродромах та посилити українську ППО.

За його словами, цього удару по Харкову сьогодні б не було, якби в Сил оборони була здатність знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.

“Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів”, - наголосив він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Внаслідок російської атаки кількість поранених зросла до 28. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

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