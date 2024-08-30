Удар по багатоповерхівці у Харкові: зросла кількість загиблих

На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС.
Пізно увечері в п'ятницю, 30 серпня, стало відомо, що внаслідок ворожого удару по місту Харкову кількість загиблих зросла до 7 людей.
Про це повідомили в ДСНС України.
Як раніше повідомлялося, серед загиблих - 14-річна дитина.
Окрім того, жертвами російського терористичного обстрілу стали 77 осіб, які отримали поранення. Серед з них 18 дітей.
На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС.
Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події.
Нагадаємо, 30 серпня ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Спершу повідомлялося лише про двох загиблих та п’ятьох поранених.
Читайте також: