Удар по багатоповерхівці у Харкові: зросла кількість загиблих

Пізно увечері в п'ятницю, 30 серпня, стало відомо, що внаслідок ворожого удару по місту Харкову кількість загиблих зросла до 7 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як раніше повідомлялося, серед загиблих - 14-річна дитина.

Окрім того, жертвами російського терористичного обстрілу стали 77 осіб, які отримали поранення. Серед з них 18 дітей.

На місці влучання ворожої авіабомби продовжують працювати підрозділи ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати завали багатоповерхівки у Харкові / Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу, розбирають завали та проводять пошукові роботи. Організовано освітлення місця події.

Нагадаємо, 30 серпня ворог атакував Харків КАБами. Зафіксовані влучання, зокрема по 12-поверховому житловому будинку. Спершу повідомлялося лише про двох загиблих та п’ятьох поранених.

Росія атакувала Харків: наслідки ударів зняли на відео

Читайте також: