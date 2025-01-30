Удар по багатоповерхівці у Сумах, авіакатастрофа у США: головні новини ночі 30 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 30 січня 2025 року:
- У Сумах безпілотник влучив у багатоквартирний будинок (фото) Читати далі –>
- У Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером і впав у річку Читати далі –>
- У Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- Перший раунд переговорів між Трампом та Путіним вже відбувся — політолог Читати далі –>
- Трамп підпише указ про депортацію з США за антисемітизм Читати далі –>
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