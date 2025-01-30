Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар по багатоповерхівці у Сумах, авіакатастрофа у США: головні новини ночі 30 січня 2025 року

Удар по багатоповерхівці у Сумах, авіакатастрофа у США: головні новини ночі 30 січня 2025 року

Удар. дроном по багатоповерхівці у Сумах / Фото: Нацполіція

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі проти 30 січня 2025 року:

  • У Сумах безпілотник влучив у багатоквартирний будинок (фото) Читати далі –>
  • У Вашингтоні пасажирський літак зіштовхнувся з гелікоптером і впав у річку Читати далі –>
  • У Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>
  • Перший раунд переговорів між Трампом та Путіним вже відбувся — політолог Читати далі –>
  • Трамп підпише указ про депортацію з США за антисемітизм Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація