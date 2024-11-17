Удар по багатоповерхівці в Сумах: 8 загиблих, серед яких 1 дитина

За інформацією прокуратури, відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина.

У Сумах унаслідок ракетного удару по будинку є загиблі та поранені, серед яких діти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ракетний удар по дев’ятиповерховому будинку в Сумах. Усі необхідні служби вже на місці, проводиться рятувальна операція. На зараз відомо про загиблих та поранених, серед яких є діти", – сказав глава держави.

За інформацією обласної прокуратури, відомо про 8 загиблих, серед яких 1 дитина, та 10 поранених унаслідок ракетного удару

Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок та транспортні засоби, кількість яких наразі уточнюється.

Нагадаємо, увечері в неділю, 17 листопада, російські окупанти влучили в багатоповерхівку у місті Суми.

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