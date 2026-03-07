Удар по багатоповерхівці у Харкові: під завалами можуть бути щонайменше п’ятеро людей

Ракета / © ТСН.ua

У Харкові триває пошуково-рятувальна операція після ворожого удару по житловому будинку. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати щонайменше п’ятеро людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

На місці працюють усі екстрені служби. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть залишатися під уламками будівлі.

Наразі відомо, що троє людей госпіталізовані з травмами, серед них — 11-річний хлопчик.

Ще четверо людей отримали медичну допомогу на місці, зокрема 17-річна дівчина, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Загалом кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці зросла до 10 осіб.

Рятувальна операція триває, інформація щодо людей під завалами уточнюється.

