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Удар по багатоповерхівці у Прилуках: під завалами знайшли 22 загиблих, пошуки тривають - шокувальні дані
У Прилуках зросла кількість жертв російського удару. Рятувальники далі продовжують пошуки.
У Прилуках на Чернігівщині вже понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по п’ятиповерховому будинку. Станом на ранок 8 жовтня відомо про 22 жертв.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Станом на ранок відомо про 22 загиблих, серед них — п’ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення, зокрема семеро дітей», — йдеться у повідомленні.
Під час пошуково-рятувальної операції було врятовано 14 дорослих і одну дитину.
Наразі роботи на місці трагедії тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.
Атака на Прилуки — фото
Удар по Прилуках — що відомо
Минулої ночі Прилуки опинилися під масованою атакою російських ракет. Зокрема, сталось влучання Х-101 в багатоповерхівку в одному з районів міста. Ракета повністю знищила будинок. У Прилуках оголосили Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці.
Від вчорашнього ранку на місці «прильоту» шукають людей. Зокрема, з-під завалів врятували 5-річну дівчинку. Її виявили за кілька годин після атаки.
Водночас кількість жертв зростає. На місці події працюють усі оперативні служби. Зокрема, загинув ексвійськовий Олег Малиш, який служив у стрілецькому батальйоні поліції Чернігівщини, а нещодавно звільнився зі служби за станом здоров’я. Його дружина-поліцейська перебуває в лікарні у тяжкому стані.