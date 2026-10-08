Удар по багатоповерхівці у Прилуках: під завалами знайшли 22 загиблих, пошуки тривають - шокувальні дані

Атака на Прилуки. / © ДСНС

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У Прилуках на Чернігівщині вже понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи після російського удару по п’ятиповерховому будинку. Станом на ранок 8 жовтня відомо про 22 жертв.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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«Станом на ранок відомо про 22 загиблих, серед них — п’ятеро дітей. Ще 54 людини отримали поранення, зокрема семеро дітей», — йдеться у повідомленні.

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Під час пошуково-рятувальної операції було врятовано 14 дорослих і одну дитину.

Наразі роботи на місці трагедії тривають. Рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.

Атака на Прилуки — фото

У Прилуках всю ніч шукали людей під завалами. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Атака на будинок у Прилуках. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Атака на будинок у Прилуках. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Прилуках всю ніч шукали людей під завалами. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Атака на будинок у Прилуках. / © Управління ДСНС у Чернігівській області

Удар по Прилуках — що відомо

Минулої ночі Прилуки опинилися під масованою атакою російських ракет. Зокрема, сталось влучання Х-101 в багатоповерхівку в одному з районів міста. Ракета повністю знищила будинок. У Прилуках оголосили Дні жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці.

Від вчорашнього ранку на місці «прильоту» шукають людей. Зокрема, з-під завалів врятували 5-річну дівчинку. Її виявили за кілька годин після атаки.

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Водночас кількість жертв зростає. На місці події працюють усі оперативні служби. Зокрема, загинув ексвійськовий Олег Малиш, який служив у стрілецькому батальйоні поліції Чернігівщини, а нещодавно звільнився зі служби за станом здоров’я. Його дружина-поліцейська перебуває в лікарні у тяжкому стані.

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