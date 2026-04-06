Кривавий удар по багатоповерхівці в Одесі: пошуки завершено — яка кількість загиблих і поранених

Удар по Одесі 6 квітня / © ГУ ДСНС в Одеській області

Реклама

В Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці. Загинуло троє людей, зокрема одна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Внаслідок обстрілів загинули три людини, серед них — одна дитина. Ще 17 осіб постраждали», — повідомили рятувальники.

Реклама

Окрім того, надзвичайникам вдалося врятувати сімох людей. Зокрема, одну дитину.

Кривавий удар по багатоповерхівці в Одесі 6 квітня. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Атака на Одесу

В ніч проти 6 квітня в Одесі сталися потужні вибухи. Обласний центр атакували десятки безпілотників. Один дрон влучив просто в багатоповерхівку: сталися серйозні руйнування від третього до п’ятого поверху.

Стало відомо, що у Київському районі міста росіяни вбили 30-річну жінку та її 2-річну дитину. Батько дивом залишився живим — за мить до вибуху він вийшов до автомобіля, дістав поранення під час самого «прильоту».