Кривавий удар по багатоповерхівці в Одесі: пошуки завершено — яка кількість загиблих і поранених
В Одесі під час масованого удару безпілотників загинуло троє місцевих мешканців.
В Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після російського удару по багатоповерхівці. Загинуло троє людей, зокрема одна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
«Внаслідок обстрілів загинули три людини, серед них — одна дитина. Ще 17 осіб постраждали», — повідомили рятувальники.
Окрім того, надзвичайникам вдалося врятувати сімох людей. Зокрема, одну дитину.
Атака на Одесу
В ніч проти 6 квітня в Одесі сталися потужні вибухи. Обласний центр атакували десятки безпілотників. Один дрон влучив просто в багатоповерхівку: сталися серйозні руйнування від третього до п’ятого поверху.
Стало відомо, що у Київському районі міста росіяни вбили 30-річну жінку та її 2-річну дитину. Батько дивом залишився живим — за мить до вибуху він вийшов до автомобіля, дістав поранення під час самого «прильоту».