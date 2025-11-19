ТСН у соціальних мережах

Руйнування багатоповерхівці в Тернополі: є загиблі, під завалами шукають людей

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
© Associated Press

Зранку російська армія атакувала кілька житлових багатоповерхівок в Тернополі. Зокрема, на одній з локацій є руйнування будинку, а на іншій виникла пожежа.

Про це повідомив повідомляє керівник пресслужби ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін в ефірі “КИЇВ24”.

Рятувальник каже, що найбільш критична ситуація на двох локаціях. Руйнування одного із житлових будинків досить серйозне. Окрім того, існує загроза обвалу конструкцій.

“Наразі на об’єкті працюють спецпідрозділи ДСНС, які обстежують будівлю - чи є там потерпілі та загиблі. Залучені кінологічні підрозділи”, - наголосив представник ДСНС.

За його словами, у місті є травмовані та загиблі. Нині точна кількість жертв встановлюється, бо оперативна інформація оновлюється. На всіх локаціях триває ліквідація наслідків атаки.

