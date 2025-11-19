Руйнування багатоповерхівці в Тернополі: є загиблі, під завалами шукають людей

© Associated Press

Реклама

Зранку російська армія атакувала кілька житлових багатоповерхівок в Тернополі. Зокрема, на одній з локацій є руйнування будинку, а на іншій виникла пожежа.

Про це повідомив повідомляє керівник пресслужби ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін в ефірі “КИЇВ24”.

Рятувальник каже, що найбільш критична ситуація на двох локаціях. Руйнування одного із житлових будинків досить серйозне. Окрім того, існує загроза обвалу конструкцій.

Реклама

“Наразі на об’єкті працюють спецпідрозділи ДСНС, які обстежують будівлю - чи є там потерпілі та загиблі. Залучені кінологічні підрозділи”, - наголосив представник ДСНС.

За його словами, у місті є травмовані та загиблі. Нині точна кількість жертв встановлюється, бо оперативна інформація оновлюється. На всіх локаціях триває ліквідація наслідків атаки.