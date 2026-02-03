- Дата публікації
-
Удар по базі FPV та ліквідація "Солнцепьока": Генштаб повідомив деталі потужних ударів по об’єктах окупантів
Українські військові вперше на території Росії знищили систему ТОС-1А «Солнцепьок», також Сили оборони розгромили навчальний центр пілотів БпЛА на Запоріжжі та станцію РЕБ на Донеччині.
Сили оборони України провели успішну операцію зі знищення наступального потенціалу ворога, уразивши низку стратегічних об’єктів як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 3 лютого.
Розгром бази БпЛА та скупчень піхоти
Найвідчутніших втрат ворог зазнав на Запорізькому напрямку. В районі населеного пункту Комиш-Зоря українські підрозділи завдали точного удару по навчальному центру, де окупанти готували пілотів та виробляли FPV-дрони.
Окрім цього, зафіксовано «прильоти» по зосередженнях живої сили ворога:
Запорізька область: район н.п. Хліборобне;
Бєлгородська область (РФ): район н.п. Теребрено (удар завдано 2 лютого).
Знищення «Солнцепьока» та станції РЕБ
Генштаб офіційно підтвердив знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок». Ворожу техніку було ліквідовано 2 лютого на території Бєлгородської області РФ.
Варто зазначити, що українські бійці вперше уразили та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок» безпосередньо на території Росії.
Також на Донеччині, в районі населеного пункту Баранівка, українські воїни вивели з ладу станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, що послабить можливості окупантів у протидії українським дронам.
«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора», — наголосили в Генштабі.
Наразі масштаби збитків та остаточні втрати особового складу загарбників уточнюються.
Нагадаємо, ЗСУ на Донеччині ліквідували відомого російського актора — зірку серіалу «Універ». Окупант вторгнувся до України і поплатився за свою позицію.