Удар по базі FPV та ліквідація "Солнцепьока": Генштаб повідомив деталі потужних ударів по об’єктах окупантів

ЗСУ знищили систему ТОС-1А «Солнцепьок» / © 24 канал

Сили оборони України провели успішну операцію зі знищення наступального потенціалу ворога, уразивши низку стратегічних об’єктів як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 3 лютого.

Розгром бази БпЛА та скупчень піхоти

Найвідчутніших втрат ворог зазнав на Запорізькому напрямку. В районі населеного пункту Комиш-Зоря українські підрозділи завдали точного удару по навчальному центру, де окупанти готували пілотів та виробляли FPV-дрони.

Окрім цього, зафіксовано «прильоти» по зосередженнях живої сили ворога:

Запорізька область: район н.п. Хліборобне;

Бєлгородська область (РФ): район н.п. Теребрено (удар завдано 2 лютого).

Знищення «Солнцепьока» та станції РЕБ

Генштаб офіційно підтвердив знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А «Солнцепьок». Ворожу техніку було ліквідовано 2 лютого на території Бєлгородської області РФ.

Варто зазначити, що українські бійці вперше уразили та знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок» безпосередньо на території Росії.

Також на Донеччині, в районі населеного пункту Баранівка, українські воїни вивели з ладу станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, що послабить можливості окупантів у протидії українським дронам.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора», — наголосили в Генштабі.

Наразі масштаби збитків та остаточні втрати особового складу загарбників уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ на Донеччині ліквідували відомого російського актора — зірку серіалу «Універ». Окупант вторгнувся до України і поплатився за свою позицію.