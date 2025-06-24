Удар по Білгороду-Дністровському: відомі імена трьох загиблих працівників ліцею

Загиблі внаслідок удару РФ по ліцею у Білгород-Дністровському

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Унаслідок ракетної атаки РФ по ліцею у Білгород-Дністровському (Одеська область) загинули троє працівників закладу — заступниця директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з господарської роботи та працівниця, яка доглядала за порядком у школі.

Про це повідомили у Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації.

Що відомо про загиблих

Ауріка Костянтинівна Мельник (27.10.1973 — 23.06.2025) — заступниця директора з навчально-виховної роботи, вчитель, любляча мати і дружина. Понад 30 років працювала на освітянській ниві і виховала не одне покоління гідних громадян України.

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Олег Федорович Герасименко (08.02.1948 — 23.06.2025) — ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС, заступник директора з господарчої роботи, турботливий чоловік і дідусь. Протягом 27 років сумлінно дбав про добробут і благоустрій ліцею.

Віра Миколаївна Рощина (02.05.1965 — 23.06.2025). Колеги пам’ятають її як щиру, добросердну, відповідальну працівницю, яка піклувалася про чистоту та порядок у ліцеї.

Нагадаємо, що рсіяни атакували місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

У момент атаки в закладі перебували 18 людей. Загинули троє працівників закладу. Поранення отримали 14 людей, серед яких двоє 11-класників.

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