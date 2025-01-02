Удар по будинках в центрі Києва: чому російські "Шахеди" змогли туди долетіти

Російські удари новорічного ранку не були пов'язані з військовими цілями.

Російські "Шахеди" під час вранішньої атаки 1 січня змогли долетіти до центра Києва після виснаження системи протиповітряної оборони.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі на Радіо NV.

З його слів, що наліт російських ударних дронів вночі проти 1 січня був нетрадиційним - запуск безпілотників відбувався без "приманок" - імітаційних дронів.

"Принаймні по Чернігівщині і Київщині було як мінімум три хвилі цих "Гераней" ("Шахедів" - Ред.)... Вони виснажили самі ППО і мобільні вогневі групи, які захищають підступи до Києва. Тому їм вдалося так далеко, так глибоко вклинитись в систему ППО", - пояснив Жирохов.

Російські удари новорічного ранку не були пов'язані з військовими цілями. На думку Жирохова, російські загарбники намітили певні ділянки розміщення ППО і запускали дрони з тих сторін, які менш прикриті захистом.

"Це був показ того, що вони можуть пройти систему ППО Києва. Дуже важка була ніч. Дуже непросто було, тим більше, що росіяни до цього приблизно визначили, де розташовані системи ППО. Це була дорозвідка, і де розташовані ці мобільні вогневі групи. І били вони досить потужно і просто показово", - сказав Жирохов.

Російські військові доклали дуже багато зусиль, аби отримати можливість відправити ударні дрони до центру Києва.

"Втрати неспівставні, тому що, фактично, якщо брати за рік, десь 90% цих "Гераней" збиваються. Це колосальні кошти, які вони вкладають у такі ударні дрони", - наголосив експерт.

Нагадаємо, у новорічний ранок армія РФ атакувала Київ дронами. Спрацювали сили ППО, але у кількох районах столиці сталися падіння уламків дронів. Загинули дві людини.

Окрім того, було атаковано будинки просто у центрі столиці. Росіяни застосували для цього удару щонайменше чотири дрони.

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