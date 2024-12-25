Удар по будинку Кривому Розі: показали жахливі кадри моменту прильоту (відео)

Вчора, 24 грудня, окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі. З'явилися кадри жахливого моменту прильоту.

Кадри оприлюднили у Мережі.

У Мережі показали момент прильоту по будинку у Кривому Розі

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, окупанти вдарили по будинку у Кривому Розі. Загинув чоловік, ще 17 людей постраждали.

Як зазначалося раніше, вночі 25 грудня у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару на Святвечір. Загальна кількість постраждалих становить 17 людей, серед них дівчата 14 та 16 років. Загинув 43-річний чоловік.

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