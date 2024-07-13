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Удар по будинку на Сирці у Києві: пара, якій вдалося вижити, показала перші хвилини після удару (відео)

Удар по будинку на Сирці у Києві: пара, якій вдалося вижити, показала перші хвилини після удару (відео)

Удар по будинку на Сирці

Відео, на якому мешканці будинку оговтуються від пережитого, неможливо дивитися без сліз.

Пара, яка вижила після масованого удару росіян по Києву 8 червня, показала перші хвилини після удару. На відео саме той будинок на Сирці, де загинуло одразу 13 людей.

Кадри постраждалі надали ТСН.

Черговий злочин проти людяності

Шоковані люди показали руїни будинку, в який поцілила російська ракета. Довкола – лише уламки й автівки, що палають. На щастя, цим мешканцям вдалося вижити, проте того дня росіяни вбили 13 їхніх сусідів. Дівчина, яка плаче та знімає відео, скривавлена. На кадрах лунають слова, від яких стискається серце:

  • "О Господи, мамо дорога..."
  • "Нашої машини немає"
  • "Дивіться під ноги"
  • "Котику, нам треба швидше йти"
  • "Вам допомогти чимось?"
  • Треба мамі подзвонити терміново"
  • "Будь ласочка, мені страшно"
  • "Там нас зверху хтось просив, на 5 поверсі"
  • "Вона не може відкрити двері"
  • "Біля балконів краще не ходити"
  • "Який жах..."

Росіяни відповідатимуть за кожен злочин, скоєний проти українців. Недонація та недодержава не мають існувати!

Нагадаємо, 13 загиблих, з них чотири дитини — такий підсумок пошуково-рятувальної операції, яку завершили увечері вівторка на столичному Сирці. Звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження.

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