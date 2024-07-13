Удар по будинку на Сирці у Києві: пара, якій вдалося вижити, показала перші хвилини після удару (відео)

Відео, на якому мешканці будинку оговтуються від пережитого, неможливо дивитися без сліз.

Пара, яка вижила після масованого удару росіян по Києву 8 червня, показала перші хвилини після удару. На відео саме той будинок на Сирці, де загинуло одразу 13 людей.

Кадри постраждалі надали ТСН.

Черговий злочин проти людяності

Шоковані люди показали руїни будинку, в який поцілила російська ракета. Довкола – лише уламки й автівки, що палають. На щастя, цим мешканцям вдалося вижити, проте того дня росіяни вбили 13 їхніх сусідів. Дівчина, яка плаче та знімає відео, скривавлена. На кадрах лунають слова, від яких стискається серце:

"О Господи, мамо дорога..."

"Нашої машини немає"

"Дивіться під ноги"

"Котику, нам треба швидше йти"

"Вам допомогти чимось?"

Треба мамі подзвонити терміново"

"Будь ласочка, мені страшно"

"Там нас зверху хтось просив, на 5 поверсі"

"Вона не може відкрити двері"

"Біля балконів краще не ходити"

"Який жах..."

Росіяни відповідатимуть за кожен злочин, скоєний проти українців. Недонація та недодержава не мають існувати!

Нагадаємо, 13 загиблих, з них чотири дитини — такий підсумок пошуково-рятувальної операції, яку завершили увечері вівторка на столичному Сирці. Звичайна п'ятиповерхівка в одному з найзатишніших районів Києва в один момент перетворилась на братську могилу. Останнім рятувальники деблокували з руїн тіло дівчини 2006 року народження.

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