Удар по будинку у Дніпрі: під завалами може бути героїня "Азовсталі", яку недавно звільнили з полону

Її чоловік досі перебуває у російському полоні.

Внаслідок російської терористичної атаки до багатоповерхівці у Дніпрі під завали залишилися цілі сім'ї. Так, Русана Бабкіна – донька героїв "Азовсталі" – чекає новини про своїх рідних, бо у будинку перебували її мама, сестра та бабуся.

Про це вона написала у Facebook.

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"Вихідний день, субота, мама мала бути на службі, ЗСУ, але залишилась вдома через ОРЗ, сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки. Більше зв'язку немає", – зазначила Русана.

Батьки Бабкіної 24 лютого вступили у лави ТРО Маріуполя. 17 травня обоє вийшли з "Азовсталі", за наказом, здавшись в полон.

Мама була звільнена з полону 17 жовтня 2022 р. в рамках "жіночого обміну", а батько дівчини досі у російському полоні.

Сестра Русани виїхала з Харкова 5 березня, коли росіяни активно вели обстріли і були вже на підступах до міста.

"Сестра, стоячи в плацкартному вагоні потяга Харків - Дніпро, втрачаючи свідомість через втому, виїхала з Харкова, бо на Олексіївці залишатися більше було неможливо, з гуртожитка "попросили виїхати". Я з бабусею, на чудом вцілілій автівці 20 березня виїхала (з Маріуполя. - Ред.) через Нову Ялту до Дніпра, де зустрілась, нарешті, з сестрою", – розповіла свою історія дівчина.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Зараз у переліку загиблих – 30 людей, зокрема 15-річна дівчинка.

Житель Дніпра розповів про перші хвилини після удару. Його наречену викинуло з вікна 8-го поверху разом зі стіною.

У Росії тим часом пропагандисти відверто кажуть, що задоволені вбивством цивільних у Дніпрі та погрожують іншим містам.