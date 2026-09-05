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Удар по будівлі СБУ в Києві: «Флеш» назвав атаку спецоперацією і розкрив деталі
Уламки дрона, який вдарив по СБУ, належать безпілотникові «Герань-4».
Вдень 4 вересня Росія атакувала безпілотником «Герань-4» будівлю Служби безпеки України, яка розташована у центрі Києва.
Про це заявив повідомив радник президента з технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
«Під час цієї спецоперації проти СБУ два реактивні БпЛА летіли до Києва у парі. Долетів один», — наголосив він.
За словами Бескрестнов, усі системи фіксували маршрут польоту реактивного «Шахеда» — він рухався з Донецького напрямку в напрямку Києва на висоті понад 7 кілометрів. Таким чином, акцентує «Флеш», є чітке розуміння, хто «запустив БпЛА і звідки».
Фахівці дослідили уламки та встановили, що вони належать до російського безпілотника «Герань-4». За словами «Флеша», вдалося ідентифікувати більшість його складових.
Нагадаємо, 4 вересня під час чергової повітряної тривоги Росія атакувала центр Києва. Президент Володимир Зеленський повідомив про влучання безпілотника в центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській, яка розташована навпроти Софійського собору. З його слів, «дрон був спрямований просто в кабінет керівника».