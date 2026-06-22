Окупанти вдарили по будинку багатодітної родини на Сумщині: загинули дитина та двоє дорослих

Стовп диму / © DepositPhotos

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Російські війська вранці 22 червня атакували будинок багатодітної сім’ї у Зноб-Новгородській громаді. Удар припав на житловий будинок, де перебували люди.

Про це повідомляє Прокуратура Сумщини.

Наслідки обстрілу РФ на Сумщині

За даними слідства, близько 04:50 окупанти вдарили дроном по оселі мирних жителів у Шосткинському районі. Унаслідок атаки загинув 13-річний хлопчик, його 36-річний батько та 73-річна бабуся.

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Також поранення отримали 31-річна мати дитини, 10-річний брат і 13-річна сестра. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Наразі прокурори спільно з правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу та збирають докази воєнного злочину.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше у лікарні померла 33-річна жінка, яка дістала тяжкі поранення під час російської атаки по Шосткинській громаді на Сумщині. Медики майже добу боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося через критичний стан і важкі травми. Кількість жертв атаки зросла до двох, адже раніше повідомлялося про ще одну загиблу внаслідок цього обстрілу.

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