Удар по будинку в Тернополі: під завалами шукають понад 20 людей
Станом на сьогоднішній ранок відомо про 26 загиблих.
Понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи у Тернополі на місці удару російської ракети по житловому будинку. Станом на ранок 20 листопада доля 22 людей невідома.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук триває. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук”, - наголосив глава держави.
З його слів, до робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.
Зеленський наголосив, що станом на зараз відомо про 26 загиблих. Серед них троє дітей.
Як сьогодні зранку у ДСНС повідомили, що пошук людей досі триває. Ймовірно, кількість загиблих може зрости. За даними рятувальників, 93 людини поранено.
Нагадаємо, зранку 19 листопада окупаційна армія РФ атакувала у Тернополі звичайні житлові будинки. Смертельного "прильоту" по багатоповерхівці завдала крилата ракета Х-101. Її уламки знайшли на місці удару. Відомо, що це озброєння виготовили в четвертому кварталі 2025 року.