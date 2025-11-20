ТСН у соціальних мережах

382
1 хв

Удар по будинку в Тернополі: під завалами шукають понад 20 людей

Станом на сьогоднішній ранок відомо про 26 загиблих.

Олена Капнік
Атака на будинок у Тернополі.

Атака на будинок у Тернополі. / © ДСНС у Тернопільській області

Доповнено додатковими матеріалами

Понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи у Тернополі на місці удару російської ракети по житловому будинку. Станом на ранок 20 листопада доля 22 людей невідома.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Невідомо про місцеперебування 22 людей – їх пошук триває. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук”, - наголосив глава держави.

З його слів, до робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

Зеленський наголосив, що станом на зараз відомо про 26 загиблих. Серед них троє дітей.

Як сьогодні зранку у ДСНС повідомили, що пошук людей досі триває. Ймовірно, кількість загиблих може зрости. За даними рятувальників, 93 людини поранено.

Нагадаємо, зранку 19 листопада окупаційна армія РФ атакувала у Тернополі звичайні житлові будинки. Смертельного "прильоту" по багатоповерхівці завдала крилата ракета Х-101. Її уламки знайшли на місці удару. Відомо, що це озброєння виготовили в четвертому кварталі 2025 року.

382
