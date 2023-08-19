Ракетний удар по Чернігову: майже пів сотні людей у лікарнях, пошкоджено близько 500 помешкань — ОВА

Після ракетного удару по центру Чернігова за медичною допомогою звернулося 128 людей.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що 46 людей довелося госпіталізувати після терористичного ракетного удару РФ по обласному центру.

Таку цифру він озвучив в ефірі національного телемарафону.

Чиновник нагадав, що на цей момент відомо про 7 загиблих і 128 людей, які звернулись за отриманням медичної допомоги.

“У більшості це амбулаторна допомога і люди пішли додому. 46 людей знаходяться лікарнях і їм надається вся необхідна допомога”, - уточнив він.

За словами голови ОВА, в місті організовано штаб ліквідації наслідків, відбуваються поквартирні обходи.

“Ми бачимо, що понад 60 будинків і приміщень вражені: ударною хвилею, вибуховою хвилею і осколками. Це близько 500 помешкань. Зараз наше головне завдання - якомога швидше завершити обхід і визначити потреби... щоб зрозуміти кількість руйнувань і пошкоджень", - наголосив В'ячеслав Чаус.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про наслідки жахливої атаки російських окупантів на Чернігів.

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