Удар по чонгарському мосту: експерт заявив, що Україна відсунула логістику окупантів

Україна після нанесення ракетного удару відсунула кордон російської логістики до мостів на Чонгарі.

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Таку думку в етері ТСН висловив військовий експерт Олег Жданов.

"Сьогодні ми кордон логістики (російських військ, - ред.) відсунули до цих мостів на Чонгарі. Фактично залишився маршрут через Армянськ, але це "пєтля" в 150 кілометрів", - сказав експерт.

Жданов зазначив, що окупанти можуть спробувати перевозити військові вантажі через міст у Армянську, але він старий, тому не витримає серйозних навантажень.

"Понтонна переправа не рятує ситуацію... Що стосується ракет ATACAMS, з їх появою ми автоматично перенесемо кордон постачання логістики на Кримській міст. Півострів стане дійсно півостровом... Паромне переправа сьогодні не витримає того навантаження, яке необхідне їм для забезпечення військ... Як тільки з’являться ракети ATACAMS, я думаю, що ми одразу ж вирішимо питання Кримського мосту", - сказав Жданов.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Британії заявили, що зруйновані мости в Чонгарі, що на адміністративному кордоні Херсонської області та анексованого Криму, були життєво важливими для армії Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що пошкодження на Чонгарському мосту, де стався вибух, дуже серйозні. Це ускладнює військову логістику окупантів.

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