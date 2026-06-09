Чонгарський міст

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Сили оборони України продовжують методично та планомірно знищувати військову логістику російських окупаційних військ на тимчасово підконтрольних їм територіях. Регулярні атаки на ключові транспортні артерії, зокрема на Чонгарському напрямку, здатні паралізувати постачання ворожого угруповання.

Про це в ефірі заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та речник Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 роках Владислав Селезньов в етері КИЇВ24.

Чонгарський міст під прицілом

За словами експерта, систематичні та точні удари по Чонгарському мосту мають накопичувальний ефект. Вони здатні поступово спровокувати справжній транспортний колапс для російської логістики в Криму, адже цей маршрут є одним із ключових для забезпечення угруповання військ РФ на півдні України.

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Комплексне виснаження окупантів

Українська армія діє комплексно, б’ючи по всіх можливих логістичних вузлах ворога. Наразі тиск здійснюється одразу на кілька критично важливих об’єктів:

Чонгарський напрямок — автомобільні та залізничні шляхи сполучення з материковою Україною;

Кримський міст — головна незаконна артерія, що з’єднує півострів із територією РФ;

Керченська протока — де Сили оборони вже неодноразово успішно уражали російські залізничні пороми, які ворог використовував як альтернативу пошкодженому мосту.

«Україна має значні ресурси для подальшого масштабування таких операцій», — наголосив Владислав Селезньов.

Ексречник Генштабу додав, що наявний потенціал та засоби ураження дозволяють українським військовим не просто підтримувати поточний темп операцій, а й посилювати вогневий тиск на кримську логістику загарбників надалі.

Нагадаємо, 9 червня Сили оборони України вдарили по Чонгарському мосту, через що рух перекрито. Російський гауляйтер Володимир Сальдо підтвердив пошкодження внаслідок нічної атаки БпЛА та закликав водіїв користуватися об’їзними маршрутами через Армянськ і Перекоп.

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Раніше, 6 червня, окупаційна влада повідомила про удар ЗСУ по мосту в районі Чонгара, через що рух до Криму через пункт «Джанкой» було тимчасово перекрито. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ зазначали, що цей удар суттєво ускладнить логістику російських військ на півдні.

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