Удар по десантним кораблям "Азов" та "Ямал": чому для окупантів це дуже велика втрата

Російські військові в тимчасово окупованому Криму можуть назавжди втратити десантні кораблі “Азов” та “Ямал”. Удари по ним завдали ЗСУ 24 березня.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його словами, крім пошкоджених та знищених об’єктів росіян - а це центр зв’язку та об’єкти пов’язані з системою управління та інфраструктури окупантів - пошкодження отримали кораблі “Азов” та “Ямал”.

І це дуже болючий удар по військовим РФ, оскільки десантні кораблі були останніми робочими у чорноморській флотилії проєкту 775.

“БДК проєкту 775 – це не просто основний робочий тюлень російського флоту, а й корабель, який росія не може виробляти, оскільки за часів СРСР він будувався на верфі "Stocznia Północna" не в Союзі, а в Польщі, у Гданську. Тому навіть якщо ці кораблі не пішли на дно, а були пошкоджені, їх ремонт, при певних пошкодженнях, просто нереальний. Чорноморський флот... Чорноморська флотилія... Судномодельний гурток… ЗС ЗСУ спрацювали на “Відмінно”, - підкреслив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунали потужні вибухи.

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