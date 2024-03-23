Удар по ДніпроГЕС: які пошкодження, коли можуть запустити станцію і чи загроза прориву

На світанку 22 березня по обʼєктах ДніпроГЕС у Запоріжжі прилетіло кілька російських ракет. На місці влучань сталася масштабна пожежа та пошкодження. Наразі фахівці не беруться казати, коли можна запустити станцію. Загрози щодо прориву греблі немає, вона не пошкоджена.

Про це розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомили у пресслужбі компанії та Liga.net.

"Нам важко зараз сказати, коли ми можемо запустити станцію. Наразі ми проводимо певні випробування, але гідроелектростанція не виробляє електроенергію", - каже Сирота.

З його слів, є суттєві пошкодження верхньої частини будівлі. Сама ж станція має 35 метрів глибини вниз, де є різні поверхи. Фахівці мають зробити аналіз цієї частини. Верхню частину будови доведеться відновлювати повністю.

"Що стосується обладнання, ми не можемо потрапити на нижні відмітки станції, тому що верхня відмітка повністю завалена. Як тільки ми все це демонтуємо, тоді зможемо зрозуміти, що потрібно відновлювати, а що замовляти, виготовляти", - розповів Сирота.

Внаслідок атаки було пошкоджено пів машинного залу, куди прилетіли ракети. Крім того, знесено дах, стіни.

"Дістатися до цього обладнання, проаналізувати будівельну частину і частину обладнання ще неможливо. Потрібен деякий час. Мінімум два-три дні, щоб ми могли зробити попередні візуальні обстеження і зробити аналіз. Тільки після цього зможемо дати оцінку наслідкам цієї ракетної агресії", - наголосив гендиректор "Укргідроенерго".

Сирота каже, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни. Це обладнання індивідуального замовлення, а тому термін його виготовлення досить тривалий.

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Нагадаємо, раніше Ігор Сирота повідомляв, що після ракетного удару по ДніпроГЕС зранку 22 березня - станція перебуває у критичному стані. Адже було два прямих влучання. За його словами, зафіксовано влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

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