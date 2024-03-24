Удар по ДніпроГЕС: Жданов оцінив, чи буде РФ знову атакувати станцію

Під час атаки 22 березня російські війська фактично вже вирішили питання з ДніпроГЕС. Далі її обстрілювати немає сенсу, бо саму греблю зруйнувати ракетами нереально, її можна тільки підірвати зсередини. Втім, можливо, удари по ГЕС будуть ще.

Таку думку в інтерв'ю "Главреду" висловив військовий експерт Олег Жданов.

Двічі довелося переконатися у тому, що зруйнувати греблю можна шляхом підриву з середини. Так, Жданов нагадав про підрив ДніпроГЕС більшовиками у 40-ті роки, а також про підрив Каховської ГЕС. Тим часом удари по ДніпроГЕС росіяни завдали з іншою метою, наголошує він. Під час атаки вдалося вивести з ладу ГЕС-2 і пошкодити ГЕС-1.

"Ці електростанції допомагають атомним станціям пройти пікове навантаження. Атомна станція дуже повільно може змінювати потужність, не може реагувати на різкі перепади навантаження. Для цього потрібні теплові та гідроелектростанції. До речі, в деяких нових підручниках ГЕС називають гідроакумулюючими електростанціями, тобто ці станції акумулюють енергію, щоб або гасити пікові навантаження, або перекривати пік, якщо не вистачає потужності реактора. Без цієї станції гнучкість системи повністю порушується", - розповів експерт.

Жданов наголошує, що наразі загрози для Запорізької АЕС немає, бо станція сьогодні не працює на всю потужність, а лише забезпечує сама себе. Зараз АЕС дає максимум 3% від своєї загальної потужності і забезпечує прилеглі населені пункти. Зокрема, тимчасово окупований Енергодар,.

"А так, ЗАЕС практично зупинена. Однак у загальній системі країни, особливо в таких промислових регіонах, як Запоріжжя і Дніпропетровщина, ГЕС, коли йде пікове навантаження, включається для його згладжування. Зараз, виходить, Росія "вибила мізки" двома ударами – по ГЕС-1 і ГЕС-2. Про ГЕС-2 вже сказано офіційно: вона не підлягає відновленню – потрібно все старе виймати і ставити нове", - додав він.

Російські війська вранці 22 березня атакували ДніпроГЕС, вдаривши по гідроспорудах та греблі. На місці "прильотів" виникла пожежа.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота каже, що після ракетного удару по ДніпроГЕС - станція перебуває у критичному стані. Адже було два прямих влучання. За його словами, зафіксовано влучання по ГЕС-2 і по ГЕС-1.

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