Удар по Дніпру: як рятувальники повернули власниці кішку Клер (відео)

Кішка Клер на руках рятувальника / © скриншот з відео

З-під завалів четвертого поверху пошкодженого будинку в Дніпрі врятували кішку Клер.

Про це повідомляє «Суспільне» у Telegram.

Власниця Валерія розповіла, що її витягли із заблокованої квартири рятувальники, а кішка на той момент злякалась і втекла.

Тепер власниця, яку врятували раніше, та її пухнаста улюблениця нарешті разом.

Нагадаємо, 8 листопада російська армія завдала масованої атаки по Дніпру. Російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, через що сталося руйнування квартир від четвертого по шостий поверх. За останніми даними, троє загиблих. На місці удару, що потрапив на відео, працюють рятувальники.