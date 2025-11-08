ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

Удар по Дніпру: як рятувальники повернули власниці кішку Клер (відео)

Тепер власниця, яку врятували раніше, та її пухнаста улюблениця нарешті разом.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Кішка Клер на руках рятувальника

Кішка Клер на руках рятувальника / © скриншот з відео

З-під завалів четвертого поверху пошкодженого будинку в Дніпрі врятували кішку Клер.

Про це повідомляє «Суспільне» у Telegram.

Власниця Валерія розповіла, що її витягли із заблокованої квартири рятувальники, а кішка на той момент злякалась і втекла.

Тепер власниця, яку врятували раніше, та її пухнаста улюблениця нарешті разом.

Нагадаємо, 8 листопада російська армія завдала масованої атаки по Дніпру. Російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, через що сталося руйнування квартир від четвертого по шостий поверх. За останніми даними, троє загиблих. На місці удару, що потрапив на відео, працюють рятувальники.

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie