Удар по Дніпру: як рятувальники повернули власниці кішку Клер (відео)
Тепер власниця, яку врятували раніше, та її пухнаста улюблениця нарешті разом.
З-під завалів четвертого поверху пошкодженого будинку в Дніпрі врятували кішку Клер.
Про це повідомляє «Суспільне» у Telegram.
Власниця Валерія розповіла, що її витягли із заблокованої квартири рятувальники, а кішка на той момент злякалась і втекла.
Нагадаємо, 8 листопада російська армія завдала масованої атаки по Дніпру. Російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, через що сталося руйнування квартир від четвертого по шостий поверх. За останніми даними, троє загиблих. На місці удару, що потрапив на відео, працюють рятувальники.