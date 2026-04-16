Удар по Дніпру: кількість загиблих знову зросла

Удар по Дніпру 16 квітня / © Олександр Ганжа

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по Дніпру 16 квітня збільшилася до 5 людей.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Знайшли ще тіло. Четвертий загиблий. Ще одна людина померла в лікарні. Таким чином, станом на 16:15 всього пʼять людей загинули», — написав він.

Голова Дніпропетровсьої ОВА Олександр Ганжа уточнив, що під завалами потрощеного ворогом будинку у Дніпрі виявили тіло 74-річного чоловіка.

«Нічна російська атака забрала життя 5 людей — трьох жінок та двох чоловіків», — повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня російська армія здійснила комбіновану атаку на Дніпро.

Російський удар припав по середмістю: розтрощено житлові будинки та офісні будівлі. Було влучання у п’ятиповерхівку.

Загалом удар РФ по Україні 16 квітня забрав життя щонайменше 15 людей.

Зокрема, під ударом опинилися: Київ, Дніпро, Харків, Одеса та інші населені пункти.