Атака на Дніпро: росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою

Довкола ймовірного застосування цієї зброї точилося безліч обговорень.
Зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Нею окупанти атакували Дніпро.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Як повідомляють телеграм-канали, це може бути міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж".
Нагадаємо, зранку 21 листопада російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпрі. Понівечено будівлю центру реабілітації інвалідів.
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