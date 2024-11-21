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Атака на Дніпро: росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою

Атака на Дніпро: росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою

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Атака на Дніпро: росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою

Балістика / Фото ілюстративне 048.ua

Довкола ймовірного застосування цієї зброї точилося безліч обговорень.

Зранку 21 листопада Росія випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Нею окупанти атакували Дніпро.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомляють телеграм-канали, це може бути міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж".

Нагадаємо, зранку 21 листопада російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпрі. Понівечено будівлю центру реабілітації інвалідів.

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