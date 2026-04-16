Удар по Дніпру: спалахнули пожежі, є постраждалі (відео)

Реклама

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Дніпро. У місті зафіксовано кілька осередків займання після ворожих ударів.

Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

© Олександр Ганжа

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. Їхню кількість та стан наразі уточнюють.

Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі.

Пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.

На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ударів і надають допомогу постраждалим.

П'ятеро людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Троє з них госпіталізовані. 40-річна жінка у важкому стані.

Влада закликає жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, оскільки загроза нових ударів зберігається.

Реклама

