Атака на Дніпро

Удар по Дніпру: спалахнули пожежі, є постраждалі (відео)

Російські війська завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого в місті виникли кілька пожеж і, за попередніми даними, є постраждалі.

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Дніпро. У місті зафіксовано кілька осередків займання після ворожих ударів.

Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

  • За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. Їхню кількість та стан наразі уточнюють.

  • Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі. 

  • Пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково  зруйнований  приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.

  • На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ударів і надають допомогу постраждалим.

  • П'ятеро людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Троє з них госпіталізовані. 40-річна жінка у важкому стані.

Влада закликає жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, оскільки загроза нових ударів зберігається.

Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.

