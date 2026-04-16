Удар по Дніпру: спалахнули пожежі, є постраждалі (відео)
Російські війська завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого в місті виникли кілька пожеж і, за попередніми даними, є постраждалі.
У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Дніпро. У місті зафіксовано кілька осередків займання після ворожих ударів.
Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі. Їхню кількість та стан наразі уточнюють.
Ворог поцілив по житлових кварталах у Дніпрі.
Пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.
На місцях працюють рятувальники та інші екстрені служби. Вони ліквідовують наслідки ударів і надають допомогу постраждалим.
П'ятеро людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Дніпро. Троє з них госпіталізовані. 40-річна жінка у важкому стані.
Влада закликає жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, оскільки загроза нових ударів зберігається.
