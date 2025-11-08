ТСН у соціальних мережах

Удар по Дніпру: з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки

Російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку в Дніпрі. З-під завалів дістали тіло ще однієї жінки.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Дніпрі зросла кількість загиблих після атаки по місту. Ворог влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

«Уже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники. За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні», — уточнив він.

Раніше повідомлялося, що пожежу у багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під’їздах від 2 до 6 поверхи. Загинула жінка.

Про всі деталі нічної атаки по Україні читайте у новині.

