Удар по Дніпру: з-під завалів дістали тіло ще однієї жінки

Наслідки атаки / © Associated Press

У Дніпрі зросла кількість загиблих після атаки по місту. Ворог влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

«Уже двоє загиблих внаслідок атаки на Дніпро. Тіло ще однієї жінки з-під завалів дістали рятувальники. За оновленими даними, постраждалих 12. Семеро потерпілих перебувають у лікарні», — уточнив він.

Раніше повідомлялося, що пожежу у багатоповерхівці загасили. Там зруйновані квартири у двох під’їздах від 2 до 6 поверхи. Загинула жінка.

