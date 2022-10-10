Удар по енергосистемі України: Зеленський закликав до "розумного споживання" електрики

Президент закликав використовувати електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему.

Президент Володимир Зеленський закликав українців економити електроенергію, особливо у пікові години – із 17-ї до 22-ї.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 10 жовтня.

"Щодо енергетики. Ми зробимо все, щоб відновити нормальне виробництво й постачання електрики. Нам потрібно, щоб електрика була в усіх родин, незалежно від будь-яких проявів російського терору. Нам потрібно, щоб енергією були забезпечені всі наші домівки, в усіх областях", – зазначив Зеленський.

Він наголосив на необхідності розумного споживання електрики, особливо у години пікового навантаження на енергосистему – із 17-ї до 22-ї.

"Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17-ї години чи після 22-ї. Велике прохання", – попросив глава держави.

Президент пояснив: що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме вітчизняна енергосистема.

Раніше президент Зеленський заявив, що станом на вечір 10 жовтня у деяких населених пунктах, де електропостачання було перерване через обстріли армії РФ, подавання електрики вже відновлено.

Чому необхідно економити електроенергію

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що буде з енергосистемою в найближчі дні. Галущенко наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

За його словами, росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Міністра пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Графік аварійних відключень введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Через обстріли енергетичних об'єктів Україна призупиняє поставки електроенергії до країн ЄС.